Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.82
USD
26.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
31 июля 21, 11:55
ЕС грозит Лукашенко санкциями из-за мигрантов
ЕС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Использование мигрантов и беженцев для достижения политических целей совершенно недопустимо, подчеркнули в Евросоюзе.
Евросоюз потребовал, чтобы формальный глава Беларуси Александр Лукашенко перестал шантажировать мигрантами Литву, иначе ЕС введет санкции. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу, 30 июля.

"Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы", - сказал Боррель.

ЕС осуждает использование белорусским режимом нелегальных мигрантов в политических целях и готов ввести санкции против тех, кто "занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Байден отменил ряд распоряжений Трампа по мигрантам
В Европе исчезли тысячи детей-беженцев
Боррель подготовит новые санкции против РФ
ЕС продлил экономические санкции против России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пожары в Турции: регионы объявлены зоной бедствия
noimageБоевики ИГИЛ напали на траурную процессию в Ираке
noimageВОЗ: Дельта нивелирует достижения в борьбе с COVID
noimageСША увольняют 180 сотрудников консульств в РФ
noimageГазпром создал дефицит газа в Европе - ГТС
Лента новостей