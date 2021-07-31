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31 июля 21, 12:00
Газпром создал дефицит газа в Европе - ГТС
гтс
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Россия искусственно ограничивает поставки газа в Европу, из-за чего цены там взлетели до исторического максимума.
Российская компания Газпром искусственно ограничивает поставки газа в Европу, провоцируя подорожание газа до исторического максимума в $500 за тысячу кубометров. Об этом сказано в аналитической записке Оператора ГТС Украины, сообщает LIGA.net в пятницу, 30 июля.

На 28 июля цены на газ в Европе пребывают на исторически высоком уровне – почти $500 (или 13 200 грн) за 1000 кубических метров топлива.

При этом рекордный рост цен ОГТСУ связал с резким сокращением транспортировки газа украинской ГТС с начала текущего  года - с 180-185 млн кубометров газа в сутки в конце 2020-го до 124 млн кубов в сутки с февраля 2021 года.

В Операторе ГТС назвали действия Газпрома манипуляцией рынком газа Европы и злоупотреблением монопольным положением, благодаря чему только в июле российский монополист мог получить около 1,45 млрд евро дополнительного дохода за счет "искусственно созданного дефицита". Общую выручку Газпрома от поставок газа на европейский рынок в июле ОГТСУ оценил в 2,3 млрд евро.

"Газпром заявляет о достижении почти рекордных показателей экспорта газа в первом полугодии 2021 (по сравнению с полугодием 2020 года - ред.). Однако рост произошел за счет поставок через Турцию (Турецкий поток) и Китай (Сила Сибири), а поставки в Западную Европу снизились по сравнению с 2018 годом (рекордным - ред.) на 15%, а по сравнению с 2019 годом - на 22%", – сказано в записке.

Чтобы выполнять свои обязательства по контрактам и не повышать поставки в Европу Газпром использует газ, который хранится в подконтрольных ему европейских подземных хранилищах газа.

"Такая ситуация выгодна Газпрому не только политически, но и экономически", - пояснили в ГТС.

Согласно прогнозам ГТС, высокие цены на газ в Европе сохранятся, как минимум до марта 2022 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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