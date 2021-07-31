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31 июля 21, 12:10
ВОЗ: Дельта нивелирует достижения в борьбе с COVID
Тедрос Адханом Гебреесус
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Системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за нового штамма коронавируса, однако вакцины могут помочь.
Количество заражений COVID-19 за последние четыре недели в мире выросло на 80%. За тот же период смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, выросла на 80%. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает Reuters.

"Достижения находятся под угрозой или теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены", - сказал Гебреесус.

По данным ВОЗ, штамм Дельта был обнаружен в 132 странах и стал доминирующим в мире.

"Все вакцины, которые сейчас приняты ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых последствий и госпитализации по всем вариантам, включая штамм Дельта", - сказал ведущий эксперт ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Майк Райан.

"Мы боремся с тем же вирусом, но вирус стал более заразным и адаптированным", - сказал он.

Мария ван Керхове, технический работник ВОЗ по вопросам COVID-19, сказала, что вариант Дельта примерно на 50% активнее передается, чем другие штаммы SARS-CoV-2, которые впервые появились в Китае в конце 2019 года.

Ранее американские медики пояснили, в чем угроза штамма Дельта. Новый вид вируса передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу, и, согласно документу, он так же заразен, как ветряная оспа.

Источник: https://korrespondent.net/
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