ВОЗ: Дельта нивелирует достижения в борьбе с COVID

Количество заражений COVID-19 за последние четыре недели в мире выросло на 80%. За тот же период смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, выросла на 80%. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает Reuters.





"Достижения находятся под угрозой или теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены", - сказал Гебреесус.





По данным ВОЗ, штамм Дельта был обнаружен в 132 странах и стал доминирующим в мире.





"Все вакцины, которые сейчас приняты ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых последствий и госпитализации по всем вариантам, включая штамм Дельта", - сказал ведущий эксперт ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Майк Райан.





"Мы боремся с тем же вирусом, но вирус стал более заразным и адаптированным", - сказал он.





Мария ван Керхове, технический работник ВОЗ по вопросам COVID-19, сказала, что вариант Дельта примерно на 50% активнее передается, чем другие штаммы SARS-CoV-2, которые впервые появились в Китае в конце 2019 года.





Ранее американские медики пояснили, в чем угроза штамма Дельта. Новый вид вируса передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу, и, согласно документу, он так же заразен, как ветряная оспа.



