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31 июля 21, 12:14
Боевики ИГИЛ напали на траурную процессию в Ираке
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Среди погибших - сотрудники похоронной службы, мирные жители, а также представители служб безопасности Ирака.
В Ираке боевики ИГИЛ атаковали траурную процессию, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли, 17 получили ранения. Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, местный телеканал Al Sumaria.

По информации источников издания, атака была осуществлена недалеко от города Ясриб в провинции Салах-эд-Дин (в 45 км к северу от Багдада) боевиками из формирований, аффилированных с террористической группировкой "Исламское государство".

Нападению подвергся автомобиль службы, которая предоставляет ритуальные услуги. Среди погибших есть сотрудники данной организации, мирные жители, а также представители служб безопасности Ирака.

Местные власти объявили о начале расследования случившегося, пообещав "в кратчайшие сроки найти и наказать виновных".

Источник: https://korrespondent.net/
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