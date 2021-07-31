Боевики ИГИЛ напали на траурную процессию в Ираке

В Ираке боевики ИГИЛ атаковали траурную процессию, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли, 17 получили ранения. Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, местный телеканал Al Sumaria.





По информации источников издания, атака была осуществлена недалеко от города Ясриб в провинции Салах-эд-Дин (в 45 км к северу от Багдада) боевиками из формирований, аффилированных с террористической группировкой "Исламское государство".





Нападению подвергся автомобиль службы, которая предоставляет ритуальные услуги. Среди погибших есть сотрудники данной организации, мирные жители, а также представители служб безопасности Ирака.





Местные власти объявили о начале расследования случившегося, пообещав "в кратчайшие сроки найти и наказать виновных".



