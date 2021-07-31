Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.82
USD
26.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
31 июля 21, 12:26
Пожары в Турции: регионы объявлены зоной бедствия
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в субботу, 31 июля, объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", - написал он в Telegram.

Как уточняет Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Отметим, накануне Украина отправила два самолета для тушения пожаров в Турции.

Украинцев из курортов пока эвакуировать не будут, но призывают не лететь в охваченные пожарами регионы.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Турции закрыли отель после вечеринки с участием украинцев
Интересное о пресс-секретарях мировых лидеров
Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию
Турция не отказывается от ассоциации с ЕС - МИД
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Боевики ИГИЛ напали на траурную процессию в Ираке
noimageВОЗ: Дельта нивелирует достижения в борьбе с COVID
noimageСША увольняют 180 сотрудников консульств в РФ
noimageГазпром создал дефицит газа в Европе - ГТС
noimageЕС грозит Лукашенко санкциями из-за мигрантов
Лента новостей