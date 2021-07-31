Пожары в Турции: регионы объявлены зоной бедствия

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в субботу, 31 июля, объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров.





"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", - написал он в Telegram.





Как уточняет Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.





Отметим, накануне Украина отправила два самолета для тушения пожаров в Турции.





Украинцев из курортов пока эвакуировать не будут, но призывают не лететь в охваченные пожарами регионы.



