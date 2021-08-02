В Литве задержали рекордное число мигрантов из Беларуси

Границу Литвы за полдня воскресенья пересекло рекордное количество нелегальных мигрантов с территории Беларуси. .





В частности, с полуночи до 13 часов пограничники задержали 216 нелегалов. Предыдущий рекорд был 171 человек за сутки. Если поток не уменьшится, до конца суток задержат 300-400 человек.





В свою очередь представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис заявил, что никакой системы не осталось - если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.



