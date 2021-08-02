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2 августа 21, 09:58
В Литве задержали рекордное число мигрантов из Беларуси
граница
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Белорусско-литовскую границу за полдня пересекли более двухсот нелегалов - прежний рекорд составлял 171 человек за сутки.
Границу Литвы за полдня воскресенья пересекло рекордное количество нелегальных мигрантов с территории Беларуси. .

В частности, с полуночи до 13 часов пограничники задержали 216 нелегалов. Предыдущий рекорд был 171 человек за сутки. Если поток не уменьшится, до конца суток задержат 300-400 человек.

В свою очередь представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис заявил, что никакой системы не осталось - если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.

Источник: https://korrespondent.net/
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