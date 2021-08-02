Пожары в Турции: террористы взяли ответственность

Ответственность за начало масштабных лесных пожаров в Турции взяла на себя дочерняя группа террористической организации Рабочая партия Курдистана Дети огня. Об этом сообщает EHA News в Twitter в воскресенье, 1 августа.





Aljazeera пишет, что в результате пожаров погибли уже восемь человек - семь человек в Анталии, еще один - в Мармарисе, заявил министр здравоохранения Фахреттин Кодж.





Напомним, Украина направила самолеты Ан-32П в Турцию на тушение лесных пожаров. Они работают на территории провинции Анталия.



