Чехия предложила убежище белорусской спортсменке Тимановской

Чехия предложила белорусской спортсменке Кристине Тимановской визу, чтобы она могла не возвращаться в Минск. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в Twitter в воскресенье, 1 августа.





Министр также назвал ситуацию вокруг белорусской спортсменки скандальной, подчеркнув, что Чехия может помочь девушке убежать от белорусского режима.





"По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь", - написал Кулганек.





В свою очередь Тимановская в интервью агентству Спортарена заявила, что боится возвращаться в Беларусь.





"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что в данное время в Беларуси для меня опасно", - пояснила спортсменка.





Напомним, что белорусскую спортсменку пытаются силой вернуть в Минск. Чиновники из белорусской делегации отвезли девушку в аэропорт, она попросила убежища в Европе. Позже стало известно, что Польша окажет консульскую помощь белорусской спортсменке в Японии.



