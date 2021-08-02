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2 августа 21, 10:06
Чехия предложила убежище белорусской спортсменке Тимановской
Кристина Тимановская
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Прага предложила Кристине Тимановской визу, чтобы спортсменка могла не возвращаться в Минск.
Чехия предложила белорусской спортсменке Кристине Тимановской визу, чтобы она могла не возвращаться в Минск. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в Twitter в воскресенье, 1 августа.

Министр также назвал ситуацию вокруг белорусской спортсменки скандальной, подчеркнув, что Чехия может помочь девушке убежать от белорусского режима.

"По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь", - написал Кулганек.

В свою очередь Тимановская в интервью агентству Спортарена заявила, что боится возвращаться в Беларусь.

"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что в данное время в Беларуси для меня опасно", - пояснила спортсменка.

Напомним, что белорусскую спортсменку пытаются силой вернуть в Минск. Чиновники из белорусской делегации отвезли девушку в аэропорт, она попросила убежища в Европе. Позже стало известно, что Польша окажет консульскую помощь белорусской спортсменке в Японии.

Источник: https://korrespondent.net/
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