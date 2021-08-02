За атакой на танкер Mercer Street стоит Иран – США

США уверены, что ответственность за нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море несет Иран. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена, распространенном 1 августа.

"Изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран осуществил это нападение, которое повлекло за собой гибель двух невинных человек, использовав беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами – смертоносное устройство, которое он (Иран) все чаще задействует в регионе", – подчеркнул Блинкен, добавив, что "этому нападению нет оправдания".

Глава американской дипломатии отметил, что Вашингтон находится в контакте со своими партнерами по дальнейшим шагам в связи с атакой на судно.

По словам Блинкена, "адекватный ответ" будет дан в ближайшее время.





Ранее в МИД Великобритании также заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street, в результате которого погибли двое членов экипажа, включая британца, несет Иран.

Эту же информацию озвучил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Он заявил, что именно Тегеран несет ответственность за нападение в Индийском океане и израильская разведка имеет соответствующие доказательства.

Напомним, 30 июля стало известно, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся нападению. Два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли.

Впоследствии экипаж сумел вернуть контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США.



