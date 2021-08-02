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2 августа 21, 10:14
В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря
лагерь
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Мужчина три года проработал в Заксенхаузене, где были убиты около 20 тысяч человек. Процесс должен начаться в октябре.
В Германии спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны состоится новый процесс над бывшим нацистом. Перед судом предстанет 100-летний охранник нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен, где погибли около 20 тысяч человек, сообщила газета Welt.
 
Отмечается, что судебный процесс начнется в октябре.
 
Имя подсудимого и конкретные обвинения издание не уточняет. Известно, что мужчина служил охранником в концлагере с 1942 по 1945 год. Председатель суда Франк Штарк уточнил, что, учитывая возраст, он будет участвовать в заседаниях от двух до двух с половиной часов в день. 
 
Как подчеркнул адвокат Томас Вальтер, который представит в суде интересы одного из соистцов, подобные процессы необходимы.
 
"Многие истцы в таком же возрасте, как и обвиняемый, и надеются на установление справедливости", – заявил он.
 
Напомним, лагерь Заксенхаузен располагался в Ораниенбурге к северу от Берлина. Он был открыт в 1936 году.
 
За годы своего существования через него прошли более 200 тысяч человек. Десятки тысяч узников были убиты, в том числе, в результате проводившихся на них медицинских экспериментов.

Источник: https://korrespondent.net/
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