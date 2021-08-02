В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря

В Германии спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны состоится новый процесс над бывшим нацистом. Перед судом предстанет 100-летний охранник нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен, где погибли около 20 тысяч человек, сообщила газета Welt.

Отмечается, что судебный процесс начнется в октябре.

Имя подсудимого и конкретные обвинения издание не уточняет. Известно, что мужчина служил охранником в концлагере с 1942 по 1945 год. Председатель суда Франк Штарк уточнил, что, учитывая возраст, он будет участвовать в заседаниях от двух до двух с половиной часов в день.

Как подчеркнул адвокат Томас Вальтер, который представит в суде интересы одного из соистцов, подобные процессы необходимы.

"Многие истцы в таком же возрасте, как и обвиняемый, и надеются на установление справедливости", – заявил он.

Напомним, лагерь Заксенхаузен располагался в Ораниенбурге к северу от Берлина. Он был открыт в 1936 году.

За годы своего существования через него прошли более 200 тысяч человек. Десятки тысяч узников были убиты, в том числе, в результате проводившихся на них медицинских экспериментов.



