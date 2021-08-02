Газпром снизил поставки газа в хранилища Европы

Российский концерн Газпром с субботы, 31 июля, сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.





Отмечается, что снизилась закачка в крупнейшие хранилища Европы – в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер), хотя обычно в выходные дни она традиционно растет.





Кроме того, по информации немецкого транзитного оператора Gascade, сократились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал-Европа, который проходит через Беларусь и Польшу.





Как указало агентство, после холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд куб. м) Газпрому предстоит закачать такой же объем газа в хранилища.





И хотя хранилища опустошены и в Европе, приоритетом для компании является заполнение российских ПХГ.



