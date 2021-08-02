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2 августа 21, 10:21
Газпром снизил поставки газа в хранилища Европы
Газпром
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Также сократилась закачка по газопроводу Ямал-Европа, который проходит через Беларусь и Польшу.
Российский  концерн Газпром с субботы, 31 июля, сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что снизилась закачка в крупнейшие хранилища Европы – в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер), хотя обычно в выходные дни она традиционно растет.

Кроме того, по информации немецкого транзитного оператора Gascade, сократились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал-Европа, который проходит через Беларусь и Польшу.

Как указало агентство, после холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд куб. м) Газпрому предстоит закачать такой же объем газа в хранилища.

И хотя хранилища опустошены и в Европе, приоритетом для компании является заполнение российских ПХГ.

Источник: https://korrespondent.net/
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