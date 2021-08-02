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2 августа 21, 10:44
При стрельбе в Нью-Йорке погибли три человека
стрельба
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Стрелки приблизились к толпе, стоявшей возле прачечной, и открыли стрельбу, а затем сели на скутеры и скрылись.
Три человека погибли, еще 15 человек пострадали, во время стрельбы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 2 августа.

Стрельба произошла возле прачечной в северной части Куинз. Как заявили в полиции, стрелки приблизились к толпе и открыли стрельба. После этого они сели на скутеры и скрылись с места происшествия.

Тем временем другая группа открыла ответный огонь. Ранения получили по меньшей мере десять человек, в том числе семь прохожих и трое стрелков.

Все нападавшие были в масках и толстовках с капюшонами. Их разыскивает полиция.

По данным правоохранителей, трое из десяти раненых являются представителями группировки Тринитариос, созданной в Нью-Йорке доминиканцами в 90-х годах. Среди пострадавших есть 58-летняя женщина, получившая ранение в живот, и 78-летний мужчина, у которого пострадали живот и рука.

Кроме того, ночью в Нью-Йорке произошли еще стрельбы. В них погибли три человека. В частности, одного погибшего смертельно ранил в грудь неизвестный из автомобиля. Другой 28-летний мужчина получил шесть смертельных огнестрельных ранений в спину. Наконец, 32-летний пострадавший получил от двух неизвестных множественные огнестрельные ранения у кафе в Куинз, от которых скончался.

Источник: https://korrespondent.net/
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