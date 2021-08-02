При стрельбе в Нью-Йорке погибли три человека

Три человека погибли, еще 15 человек пострадали, во время стрельбы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 2 августа.





Стрельба произошла возле прачечной в северной части Куинз. Как заявили в полиции, стрелки приблизились к толпе и открыли стрельба. После этого они сели на скутеры и скрылись с места происшествия.





Тем временем другая группа открыла ответный огонь. Ранения получили по меньшей мере десять человек, в том числе семь прохожих и трое стрелков.





Все нападавшие были в масках и толстовках с капюшонами. Их разыскивает полиция.





По данным правоохранителей, трое из десяти раненых являются представителями группировки Тринитариос, созданной в Нью-Йорке доминиканцами в 90-х годах. Среди пострадавших есть 58-летняя женщина, получившая ранение в живот, и 78-летний мужчина, у которого пострадали живот и рука.





Кроме того, ночью в Нью-Йорке произошли еще стрельбы. В них погибли три человека. В частности, одного погибшего смертельно ранил в грудь неизвестный из автомобиля. Другой 28-летний мужчина получил шесть смертельных огнестрельных ранений в спину. Наконец, 32-летний пострадавший получил от двух неизвестных множественные огнестрельные ранения у кафе в Куинз, от которых скончался.



