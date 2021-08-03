ВМС США проведут самые масштабные за 25 лет военные учения

С 3 по 6 августа Шестой флот США во главе с флагманом USS Mount Whitney (LCC 20) проведет крупномасштабные учения Large Scale Exercise (LSE). Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

LSE 2021 – это первые крупномасштабные военно-морские и десантные учения после учений Ocean Venture, проведенных НАТО в 1981 году во время холодной войны. Тогда Ocean Venture одновременно продемонстрировали решимость НАТО и новые морские возможности США.

Аналогичная глобальная цель поставлена перед LSE 2021 – в контексте современной войны и в эпоху стратегической конкуренции.

В первых LSE будут участвовать только военные США, а в будущих версиях планируется подключить союзников и партнеров.

На учениях LSE 2021 задействуют около 36 кораблей, от авианосцев до подводных лодок.

По словам командующего Шестым флотом США вице-адмирала Джина Блэка, LSE включают в себя тренировки во всем спектре военных действий ВМС – от тактических до стратегических, интегрирующих Корпус морской пехоты.

Учения призваны продемонстрировать возможность флота США проводить глобальные скоординированные операции от открытого океана до прибрежных зон.