В Норвегии зафиксирован первый случай штамма Лямбда

В Норвегии зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса "Лямбда". Об этом 2 августа сообщает норвежское издание TV2 со ссылкой на Национальный институт общественного здоровья (FHI).

FHI отметил, что "Лямбду" обнаружили в течение последних четырех недель, однако подробности информации о точной дате и времени не уточняются.

Специалисты утверждают, что этот штамм более заразен, чем самые распространенные сейчас штаммы ("Альфа", "Бета", "Гамма"), но не опаснее, чем "Дельта".

- У него есть некоторые мутации, которые дают более высокую заразность и могут в определенной мере преодолеть антитела даже у вакцинированных, но эти мутации вряд ли хуже "Дельты", - подчеркнули в институте.

Разновидность коронавируса "Лямбда" впервые обнаружили в Перу в августе 2020 года. По данным глобальной базы данных GISAD, вариант "Лямбда" сейчас зарегистрирован в более чем 40 странах. Наибольшее количество инфицированных - в Северной и Южной Америках. В Украине этого варианта вируса пока нет. Как уточняет ZN.UA, сейчас зарегистрированы только два случая в соседних странах - один в Польше и один в России.

На данный момент одной из наиболее опасных разновидностей коронавируса считается индийский штамм "Дельта", который обнаружен уже более чем в 130 странах. В нашу страну массово он может прийти из России через восток страны. По мнению ученых, новый скачок эпидемии может быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрирован первый случай летального исхода от заболевания штаммом "Дельта". 28 июля в Александровской больнице Киева скончался мужчина - за границей он не был и работал врачом. Медики предполагают, что пациент мог заразиться во время работы или дома.

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По состоянию на 2 августа в мире коронавирусом переболели почти 200 миллионов человек, из них в Украине 2 миллиона. Умерли в результате болезни более 4 миллионов человек, в том числе в Украине почти 53 тысячи.