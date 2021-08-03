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3 августа 21, 11:38
США отправляют россиян за визами в другие страны
США
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Посольство США в Москве оказывает консульские услуги только в чрезвычайных ситуациях для американцев.
Посольство Соединенных Штатов в Москве рекомендовало гражданам России обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства США в других странах. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил ТАСС.

Как пояснили дипломаты, это связано с сокращением штата дипломатической миссии в соответствии с установленным Россией запретом на найм россиян.

"На неопределенный срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы", - пояснил представитель дипмиссии.

Он же посоветовал россиянам за визами обращаться в посольства или консульства США за пределами России.

"Мы сожалеем, что действия российского правительства заставили нас сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг", - добавил он. 
 
В апреле российские власти запретили США нанимать сотрудников из России или третьих стран.

Источник: https://korrespondent.net/
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