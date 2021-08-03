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3 августа 21, 11:40
Беженцы на границе Литвы и Беларуси устроили беспорядки
граница
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В палаточном лагере живут 380 человек, которые незаконно пересекли границу Литвы с Белоруссией. Всего власти планируют поселить туда 800 мигрантов.
На границе Литвы, в палаточном лагере для беженцев, которые незаконно пересекли границу Беларуси, произошли беспорядки. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил телеканал LRT.

Как рассказали журналисты, мигранты требовали улучшить их содержание. А именно плохую питьевую воду и нехватку спальных мешков. Беженцы заявили, что, если их нужды не удовлетворят, они объявят голодовку.

Один из мигрантов пожаловался СМИ, что отравился. Однако ждать медицинскую помощь ему пришлось около шести часов.

Со своей стороны в МВД Литвы сообщили, что беспорядки начались после того, как во время дождя начали промокать палатки беженцев. Тогда мигранты пытались сбежать из лагеря и силой прорваться на территорию Литвы.

“Протестующих разогнали с помощью воды из пожарного шланга и слезоточивого газа”, - отметили журналисты со ссылкой на силовиков.

Всего с начала года на литовско-белорусской границе задержали 3027 человек — граждан азиатских и африканских стран. Это в 37 раз больше, чем за весь 2020 год. Из-за растущего потока нелегальных мигрантов Литва объявила чрезвычайное положение и начала строительство заграждения на границе.







Источник: https://korrespondent.net/
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