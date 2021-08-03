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3 августа 21, 11:57
Байден планирует провести глобальный саммит о коронавирусе
Джо Байден
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Саммит будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и подготовке к подобным явлениям в будущем.
Американский лидер намерен в сентябре этого года провести глобальный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

Как отмечает издание, главной темой саммита станет штамм Дельта и борьба с ним.

“Целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от коронавируса и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением штамма Дельта.

Источники издания уточнили, что в данный момент американская администрация обсуждает с неправительственными организациями детали подобной конференции.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом инфицировались более 198 млн человек, из которых 4,2 млн умерли от болезни и осложнений. В США COVID-19 выявили 34 млн человек, умерли более 600 тыс. - по этим показателям страна занимает первое место в мире.

Напомним, что ранее ученые нашли причины появления новых штаммов COVID. Исследователи заключают, что массовая вакцинация не должна быть поводом для ослабления ограничений: не только социального дистанцирования, но и перемещения между странами.

Источник: https://korrespondent.net/
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