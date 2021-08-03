Байден планирует провести глобальный саммит о коронавирусе

Американский лидер намерен в сентябре этого года провести глобальный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.





Как отмечает издание, главной темой саммита станет штамм Дельта и борьба с ним.





“Целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от коронавируса и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением штамма Дельта.





Источники издания уточнили, что в данный момент американская администрация обсуждает с неправительственными организациями детали подобной конференции.





По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом инфицировались более 198 млн человек, из которых 4,2 млн умерли от болезни и осложнений. В США COVID-19 выявили 34 млн человек, умерли более 600 тыс. - по этим показателям страна занимает первое место в мире.





Напомним, что ранее ученые нашли причины появления новых штаммов COVID. Исследователи заключают, что массовая вакцинация не должна быть поводом для ослабления ограничений: не только социального дистанцирования, но и перемещения между странами.



