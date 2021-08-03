Главы международных комитетов 9 парламентов против СП-2

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и 10 представителей из стран ЕС подписали совместное заявление, в котором высказались против договоренности США и Германии о возобновлении работ по Северному потоку-2. Об этом сообщается на сайте американского сенатора.





Кроме Менедеса заявление подписали главы комитетов парламентов Эстонии, Ирландии, Латвии, Литвы, Украины, Великобритании, а также главы комитетов обеих палат парламентов Чехии и Польши.





Политики считают Северный поток-2 геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем господства на энергетическом рынке.





По их мнению, завершение строительства газопровода усилит влияние российского газа в европейской энергетической системе, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и США, а также угрожает и без того нестабильной безопасности и суверенитету Украины.





"Кроме того, завершение создания СП2 даст России еще один инструмент давления и шантажа в отношении Украины. Она продолжает сталкиваться с жестокой агрессией России и военной оккупацией ее территорий за свой проевропейский выбор. В результате погибли более 14 000 украинцев, и каждую неделю все больше украинских военных отдают свою жизнь, чтобы защитить свою Родину и всю Европу. ЕС и США должны работать вместе, чтобы усилить санкционное давление на Кремль для противодействия агрессии в Украине", - говорится в заявлении.





Также в заявлении содержится призыв к НАТО принять на себя обязательства усилить сдерживание, особенно на Восточном фланге от Балтийского до Черного моря.





"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО", - говорится в заявлении.



