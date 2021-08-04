Привитый Китай сдается Дельте? Жители вновь скупают продукты

В Китае быстро растет число новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Рост числа заболевших связывают с распространением штамма дельта, проникающего из-за границы и пробивающего иммунитет от китайских вакцин. На этом фоне всех жителей Уханя проверят на коронавирус. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Пандемия коронавируса зародилась в китайском 11-миллионов городе Ухань в конце 2019 года, но благодаря беспрецедентно жестким карантинным мерам властям удалось подавить эпидемию на своей территории за относительно короткий срок.

С июня 2020 года в Ухане не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Однако 3 августа стало известно, что всех жителей города проверят на коронавирус из-за выявления семи новых случаев.

Кроме того, власти ввели локдаун в районе Уханя, где были зафиксированы заражения вирусом. Прекращены занятия в школах и учебных учреждениях, а в метрополитене введены повышенные меры безопасности, включая обязательное ношение масок и измерение температуры, ряд станций закрыт.

В других городах Китая также начали фиксировать вспышки коронавирусной инфекции. В материковой части КНР сразу в 14 из 31 региона зарегистрированы новые заболевшие. По состоянию на сегодняшний день в стране насчитывается уже 75 зон с повышенным уровнем эпидемиологической опасности, в то время как еще 18 июля была лишь одна такая зона.

За последние десять дней зарегистрировано несколько сотен новых случаев заболевания, и каждый день выявляется все больше зараженных. При этом выяснилось, что среди заболевших есть и ранее привитые.

Такие цифры могут показаться незначительными по меркам других стран, но для густонаселенного Китая эти цифры велики, поскольку около года ежедневный счет новых заболевших шел на единицы.

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что остановить распространение коронавируса в Китае пока не удается. В текущей ситуации китайские государственные СМИ пишут о самом сильном всплеске COVID-19 после начала пандемии в Ухане.

Рост числа случаев заболевания эксперты связывают с распространением штамма дельта. Если в самом начале пандемии коронавирус отправился во всемирный поход из китайского Уханя, то сегодня ситуация по целому ряду признаков кардинально отличается от событий полуторагодичной давности.





На этот раз происходит обратный процесс: новые штаммы коронавируса проникают в КНР из-за рубежа, в связи с чем в наибольшей зоне риска оказались приграничные провинции и международные аэропорты.





Так, источником новой вспышки коронавируса в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая стал рейс CA910 авиакомпании Air China, прибывший из России в середине июля, пишет Global Times.





Первыми инфицированными стали сотрудники аэропорта, которые убирали салон самолета после этого рейса. Они могли нарушить требования личной дезинфекции. В результате инфекция распространилась на других коллег, которые также отвечают за уборку мусора как на международных, так и на внутренних рейсах.





Все инфицированные заразились дельта-штаммом коронавируса, который, как считается, мутировал в Индии.





Особое беспокойство сейчас вызывает популярный курорт Чжанцзяцзе в провинции Юньнань, где около пяти тысяч человек, в том числе туристы из Нанкина, посетили театральные представления, а затем разъехались по всему Китаю.









Жители Уханя вновь скупают продукты / Getty

Брешь в Великой иммунной стене





Угроза новой волны пандемии, с которой столкнулся Китай, стала неожиданностью. Делая ставку на вакцинацию, которая в последние месяцы шла рекордными темпами - до 20 миллионов прививок ежедневно, - китайские эпидемиологи в определенный момент даже заговорили о возведении Великой иммунной стены как конечной цели тотальной прививочной кампании.





По последним данным, в КНР было использовано совокупно 1,67 миллиарда доз четырех вакцин, одобренных в стране (все они китайские). Полностью вакцинацию прошли 16 процентов населения.









Стадион в Ухане, заполненный выпускниками 23 июня 2021 года / Getty





Хотя вакцинация в Китае на словах носит добровольный характер, высокая дисциплина населения и строгое следование "предписаниям руководства" - от центрального до низового уровня - не оставляют места в китайском обществе COVID-диссидентам и акциям протеста против ограничительных мер.





В связи с этим к концу года китайские власти планируют достичь коллективного иммунитета, полностью вакцинировав 80 процентов населения.





Однако появление нового, гораздо более заразного штамма дельта, с которым, как выясняется, полностью не справляются как китайские, так и западные, вакцины, означает: говорить о скорой победе на коронавирусном фронте пока преждевременно.





Дельта - это новый вирус





Накануне американская газета Washington Post опубликовала выдержки из внутреннего правительственного документа о развитии коронавирусной эпидемии, в котором говорится, что штамм дельта не только столь же заразен, как ветряная оспа, но и легко передается от вакцинированных людей к вакцинированным.





Документ, поступивший в Центры медицинской профилактики и контроля, суммирует данные, полученные недавно и касающиеся нескольких загадочных вспышек дельта-коронавирусной инфекции, а также результаты еще не опубликованных исследований этого штамма. Можно сказать, что началась новая война, делают вывод авторы документа.





Главное, что есть в документе, - это признание того, что дельта-штамм можно считать фактически новым вирусом.





Прежняя идея, что вакцинация защищает человека, не то чтобы опровергнута: течение болезни у привитых все-таки легче, чем у непривитых (хотя в целом дельта-штамм утяжеляет картину заболевания).









Вакцинация в Ухане / Getty





Но остальные надежды, связанные с прививкой, развеяны: вирусная нагрузка у привитых, по всей видимости, может быть такой же, как и у непривитых, и заразны привитые могут быть так же, как непривитые.





Особенно плохо то, что дельта-штамм распространяется так же легко, как один из самых заразных вирусов - ветряной оспы. Он гораздо заразнее обычной простуды и такого знаменитого болезнетворного агента, как вирус Эбола.