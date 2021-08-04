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4 августа 21, 10:35
Газпром остановил закачку газа в ПХГ Европы
газ
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За минувшие сутки сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения газа на северо-западе Европы даже немного ушла в минус.
Российский газовый монополист Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался 31 июля и уже 2 августа завершился. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 3 августа.

"За газовые сутки 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже немного ушла в минус", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже остановлена закачка газа в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии. В то же время начался отбор из подземных хранилищ газа Хайдах в Австрии и продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в Германии.

Кроме того, Газпром сократил поставки газа по газопроводу Ямал-Европа, который проходит через Беларусь и Польшу в Германию. Так, с 30 июля по нему прокачивалось 84 млн кубометров, а сегодня поток упал ниже 50 млн кубометров.

Источник: https://korrespondent.net/
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