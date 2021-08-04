Литва депортировала первого нелегала, прибывшего из Беларуси

Власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси. Гражданин Камеруна выслан в страну проживания, сообщило МВД Литвы во вторник, 3 августа.





"Решение о высылке гражданина Республики Камерун в страну его происхождения вступило в силу в понедельник. Он уже уехал из Литвы", – говорится в сообщении.





В ведомстве заверили, что в дальнейшем будут приниматься решения о высылке в страну проживания остальных нелегалов.





"Литва уважает права человека, но нелегальные мигранты из страны будут высланы. Мы не можем мириться с их незаконным пребыванием", – отметила глава МВД Агне Билотайте.





По данным министерства, в текущем году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тысяч мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.



