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4 августа 21, 10:38
Литва депортировала первого нелегала, прибывшего из Беларуси
беженцы
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В текущем году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тысяч мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
Власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси. Гражданин Камеруна выслан в страну проживания, сообщило МВД Литвы во вторник, 3 августа.

"Решение о высылке гражданина Республики Камерун в страну его происхождения вступило в силу в понедельник. Он уже уехал из Литвы", – говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что в дальнейшем будут приниматься решения о высылке в страну проживания остальных нелегалов.

"Литва уважает права человека, но нелегальные мигранты из страны будут высланы. Мы не можем мириться с их незаконным пребыванием", – отметила глава МВД Агне Билотайте.

По данным министерства, в текущем году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тысяч мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Источник: https://korrespondent.net/
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