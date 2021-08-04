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4 августа 21, 10:40
США будут следить за ходом дела по Шишову - Госдеп
Госдеп США
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В Вашингтоне опечалены гибелью в Киеве белорусского активиста и планируют следить за расследованием украинских властей.
Власти Соединенных Штатов Америки намерены внимательно следить за расследованием официального Киева причин смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге во вторник, 3 августа.

"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти", - сказал представитель Госдепа.

При этом Прайс отметил, что Шишов был важным членом белорусского гражданского общества, который жил за пределами своей страны "из-за репрессий и продолжающихся преследований журналистов, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко".

Напомним, глава Белорусского дома пропал накануне в Киеве. Шишов отправился на пробежку и не вернулся. Сегодня его нашли повешенным в лесополосе недалеко от дома, где он проживал.

Правоохранители рассматривают две версии смерти Шишова - самоубийство или умышленное убийство. На его теле были обнаружены ссадины.

Источник: https://korrespondent.net/
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