США будут следить за ходом дела по Шишову - Госдеп

Власти Соединенных Штатов Америки намерены внимательно следить за расследованием официального Киева причин смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге во вторник, 3 августа.





"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти", - сказал представитель Госдепа.





При этом Прайс отметил, что Шишов был важным членом белорусского гражданского общества, который жил за пределами своей страны "из-за репрессий и продолжающихся преследований журналистов, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко".





Напомним, глава Белорусского дома пропал накануне в Киеве. Шишов отправился на пробежку и не вернулся. Сегодня его нашли повешенным в лесополосе недалеко от дома, где он проживал.





Правоохранители рассматривают две версии смерти Шишова - самоубийство или умышленное убийство. На его теле были обнаружены ссадины.



