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4 августа 21, 10:50
Почти половина жителей США полностью вакцинированы от COVID
вакцина
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В штате Джорджия сотрудникам школ обещают по тысяче долларов, если они получат две прививки от коронавируса к концу сентября.
США достигли цели президента страны Джозефа Байдена по вакцинации от COVID-19. По состоянию на вечер понедельника, 2 августа, 70 процентов жителей Соединенных Штатов сделали хотя бы одну прививку против этой инфекции, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний. Глава Белого дома в публичных заявлениях выражал надежду, что это значение будет достигнуто ко Дню независимости 4 июля. Полный курс вакцинации прошли 49,7 процента жителей США.

Между тем школы округа Генри в штате Джорджия намерены выплатить своим сотрудникам бонус в 1000 долларов (в пересчете около 840 евро), если те пройдут вакцинацию от ковида к 30 сентября. Речь идет о почти 6 тысячах человек.

Власти с помощью этой инициативы нацелены избежать "многочисленных препятствий", с которыми сфера образования столкнулась в последние два учебных года в свете пандемии. Школьники и их семьи заслуживают предсказуемости и стабильности в учебном процессе, подчеркнули окружные власти.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 199 млн жителей планеты, свыше 4 млн больных этой инфекцией умерли, около 180 млн выздоровели. На США приходится больше всего подтвержденных заражений (более 35 млн) и летальных исходов (свыше 610 тысяч).

Источник: https://korrespondent.net/
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