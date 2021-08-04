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4 августа 21, 10:51
В Афганистане боевики напали на дом и.о. министра обороны
боевики
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В дом Бисмиллы Мохаммади в Кабуле ворвались вооруженные люди, которые вступили в перестрелку с силами безопасности.
В столице Афганистана Кабуле вечером во вторник, 3 августа, прогремел взрыв, за которым последовала стрельба, у дома и.о. министра обороны страны Бисмиллы Мохаммади, информирует агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Афганистана.

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль под управлением смертника. После этого в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди (предварительно, четыре человека), которые вступили в перестрелку с силами безопасности.

Атака на дом чиновника (ни Мохаммади, ни его семьи в здании не было) продолжалась около четырех часов. В результате погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

Пока ни одна боевая группировка не взяла на себя ответственность за атаку. При этом в Госдепартаменте США заявили, что взрыв в Кабуле "имеет все отличительные признаки нападений талибов", которые происходили в последние недели.


Источник: https://korrespondent.net/
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