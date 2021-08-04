В Афганистане боевики напали на дом и.о. министра обороны

В столице Афганистана Кабуле вечером во вторник, 3 августа, прогремел взрыв, за которым последовала стрельба, у дома и.о. министра обороны страны Бисмиллы Мохаммади, информирует агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Афганистана.





Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль под управлением смертника. После этого в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди (предварительно, четыре человека), которые вступили в перестрелку с силами безопасности.





Атака на дом чиновника (ни Мохаммади, ни его семьи в здании не было) продолжалась около четырех часов. В результате погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.





Пока ни одна боевая группировка не взяла на себя ответственность за атаку. При этом в Госдепартаменте США заявили, что взрыв в Кабуле "имеет все отличительные признаки нападений талибов", которые происходили в последние недели.



