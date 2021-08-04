Потерянные документы об эсминце у Крыма

Сотрудником Минобороны Великобритании, который забыл на остановке общественного транспорта секретные документы о проходе британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма, оказался 51-летний Ангус Лэпсли. Такие данные обнародовала во вторник, 3 августа, газета The Times.





Как сообщается, Лэпсли долгое время работал в британском Министерстве иностранных дел, а на должность в Минобороны был назначен временно.





После инцидента с потерей документов и последующей проверки чиновник вернулся ко своим обязанностям в МИД. Однако теперь ему, уточнили в газете, ограничили доступ к гостайне. В то же время многие коллеги Лэпсли в оборонном ведомстве удивлены тем, что ему удалось сохранить работу в правительстве после случившегося.





По информации журналистов, Ангус Лэпсли является сотрудником МИД с 1999 года. В 2017-2019 годах он отвечал за оборону, международную безопасность и страны Юго-Восточной Европы в этом ведомстве. В Минобороны же чиновник занимал должность начальника управления, отвечающего за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе.





Как пишет газета, Лэпсли находился в очереди на назначение на должность постоянного представителя Великобритании при НАТО. Однако после инцидента с потерей документов его шансы на продвижение по службе снизились.





Напомним, 27 июня стало известно, что на автобусной остановке в британском графстве Кент нашли папки с секретными сведениями Минобороны общим объемом 50 страниц. В них, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву.



