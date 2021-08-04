Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.88
USD
26.90
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
4 августа 21, 10:56
Потерянные документы об эсминце у Крыма
документ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
СМИ раскрыли личность виновника.
Сотрудником Минобороны Великобритании, который забыл на остановке общественного транспорта секретные документы о проходе британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма, оказался 51-летний Ангус Лэпсли. Такие данные обнародовала во вторник, 3 августа, газета The Times.

Как сообщается, Лэпсли долгое время работал в британском Министерстве иностранных дел, а на должность в Минобороны был назначен временно.

После инцидента с потерей документов и последующей проверки чиновник вернулся ко своим обязанностям в МИД. Однако теперь ему, уточнили в газете, ограничили доступ к гостайне. В то же время многие коллеги Лэпсли в оборонном ведомстве удивлены тем, что ему удалось сохранить работу в правительстве после случившегося.

По информации журналистов, Ангус Лэпсли является сотрудником МИД с 1999 года. В 2017-2019 годах он отвечал за оборону, международную безопасность и страны Юго-Восточной Европы в этом ведомстве. В Минобороны же чиновник занимал должность начальника управления, отвечающего за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе.

Как пишет газета, Лэпсли находился в очереди на назначение на должность постоянного представителя Великобритании при НАТО. Однако после инцидента с потерей документов его шансы на продвижение по службе снизились.

Напомним, 27 июня стало известно, что на автобусной остановке в британском графстве Кент нашли папки с секретными сведениями Минобороны общим объемом 50 страниц. В них, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Байден может официально признать геноцид армян - WSJ
СМИ узнали детали о документах об эсминце в Крыму
Из-за наводнения в Крыму погибла женщина
Киев одобрил принятие ПА ОБСЕ резолюции по Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
При атаке на министра в Афганистане погибли восемь человек
noimageИз лаборатории Уханя. Доклад о появлении COVID
noimageБолее +47 градусов: Греция побила новый температурный рекорд
noimageВ Афганистане боевики напали на дом и.о. министра обороны
noimageПочти половина жителей США полностью вакцинированы от COVID
Лента новостей