Более +47 градусов: Греция побила новый температурный рекорд

На севере Греции в городе Лангадас во вторник, 3 августа, Национальная обсерватория Афин зафиксировала самую высокую температуру в стране. Она достигла +47,1 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Ekathimerini.





Согласно метеорологическим данным, дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фиотида с температурой +46,2°С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1°С.





За ними - Стилида, Краниди, Спарта и Аргос с температурами от +45,6 до +45,9 по Цельсию.





В столице Греции самая высокая температура дня +45°С зафиксирована в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.





По прогнозам метеорологов, в дальнейшем также будет держаться высокая температура более 40°С.



