Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.88
USD
26.90
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
4 августа 21, 11:09
Более +47 градусов: Греция побила новый температурный рекорд
Греция
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фиотида с температурой +46,2°С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1°С.
На севере Греции в городе Лангадас во вторник, 3 августа, Национальная обсерватория Афин зафиксировала самую высокую температуру в стране. Она достигла +47,1 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Ekathimerini.

Согласно метеорологическим данным, дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фиотида с температурой +46,2°С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1°С.

За ними - Стилида, Краниди, Спарта и Аргос с температурами от +45,6 до +45,9 по Цельсию.

В столице Греции самая высокая температура дня +45°С зафиксирована в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.

По прогнозам метеорологов, в дальнейшем также будет держаться высокая температура более 40°С.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Греция открыла пляжи на особых условиях
Греция открыла границы для туристов
Цена на нефть побила трехлетний рекорд
Над Карпатами пограничники испытали вертолеты Airbus. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
При атаке на министра в Афганистане погибли восемь человек
noimageИз лаборатории Уханя. Доклад о появлении COVID
noimageПотерянные документы об эсминце у Крыма
noimageВ Афганистане боевики напали на дом и.о. министра обороны
noimageПочти половина жителей США полностью вакцинированы от COVID
Лента новостей