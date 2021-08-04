Из лаборатории Уханя. Доклад о появлении COVID

В США обнародовали третью часть доклада о причинах пандемии коронавируса с аргументами в пользу теории об утечке из лаборатории Уханя. В документе говорится, что первые случаи заражения произошли задолго до ноября 2019 года, а сама лаборатория исследовала мутации вируса для увеличения его заразности.





Члены Палаты представителей обнародовали подробности расследования происхождения коронавируса, сделав вывод, что он просочился из Уханьского института вирусологии в какой-то момент до 12 сентября 2019 года.





Отметим, что доклад республиканцев составлен по данным из открытых источников, и в нем сделаны выводы на основании косвенных сообщений.





Описывая утечку как "величайшее сокрытие всех времен", авторы расследования говорят, что нашли, что "подавляющее большинство свидетельств доказывает, что все дороги ведут в лабораторию в Ухане". Рынок морепродуктов нужно исключить как источник вспышки, говорят конгрессмены.





"Согласно нашему убеждению, вирус просочился из лаборатории где-то в конце августа или в начале сентября 2019 года", - заявил Майкл Маккол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам.





По его словам, чиновники Компартии КНР и ученые из лаборатории, осознав произошедшее, занялись сокрытием утечки. Среди прочего они ночью вывели свою базу данных вирусов оффлайн и запросили более одного миллиона долларов на дополнительную безопасность.





В расследовании республиканцев также говорится о ранее неизвестном запрос 1,5 миллиона долларов в июле 2019 года на капитальный ремонт системы обработки опасных отходов на уханьском объекте, хотя она проработала менее двух лет.





Он включал запросы на обслуживание "системы обеззараживания воздуха окружающей среды" и "системы обработки опасных отходов". Республиканцы уверены, что эти системы могли иметь решающее значение для предотвращения утечек.





"Столь значительный ремонт сразу после начала эксплуатации объекта представляется необычным... Насколько хорошо эти системы функционировали до вспышки COVID-19?", - говорится в докладе.





Авторы также указывают, что у спортсменов, которые участвовали во Всемирных военных играх, проходивших в Ухане в октябре 2019 года, и заболели во время пребывания там или сразу после возвращения домой, наблюдались симптомы, похожие на COVID-19.





Кроме того, спутниковые снимки Уханя, сделанные в сентябре и октябре 2019 года, показывают существенный рост числа людей у местных больниц, находящихся неподалеку от института вирусологии. Также есть данные, что у необычно большого числа пациентов были симптомы, схожие с коронавирусом.





Республиканцы также обращают внимание, что руководителем лаборатории по биобезопасности четвертого уровня в конце 2019 года был назначен эксперт по биологическому оружию из Национально-освободительной армии Китая.





В отчете также есть "достаточные доказательства" того, что ученые Уханьского института при поддержке американских экспертов и средств, выделенных правительствами Китая и США, работали над модификацией коронавирусов.





В частности, утверждает Маккол, специалисты проводили опыты по мутации коронавирусов с приобретением новых функций, иногда в условиях второго уровня биологической безопасности.





Большая часть этих исследований была сосредоточена на модификации спайкового белка коронавирусов, которые не могли бы заразить людей, с тем, чтобы они могли связываться с иммунной системой человека.





Заявленной целью этой работы было выявление вирусов с пандемическим потенциалом и создание вакцины против коронавирусов широкого спектра действия. Во многих случаях ученым удавалось создавать "химерные вирусы" (вирусы, созданные из фрагментов других вирусов), которые могли поражать иммунные системы человека.





По этой причине власти США должны призвать Китай к ответственности, считают республиканцы. В частности, Маккол потребовал, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммпартии Китая.





В причастности к произошедшему обвиняют и американского зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.





Республиканская партия упорно придерживается теории о том, что вирус мог появиться из уханьской лаборатории. Эта идея в последнее время обретает все больший вес, хотя в начале пандемии она не пользовалась особым влиянием.





Напомним, что в докладе Всемирной организации здравоохранения по итогам поездки экспертов организации в Ухань в марте этого года говориться, что источник коронавируса не найден, но наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.





Мировое научное сообщество также склоняется к гипотезе, что вирус SARS-CoV-2 изначально появился в популяции летучих мышей и передался человеку через промежуточного носителя, предположительно панголина.





Газета Washington Post писала о заключительном отчете ВОЗ: "Следователи не проводили экспертизу возможности утечки вируса из лаборатории. Истоки пандемии остаются неясными. На все дело бросает тень и негласная сила китайского государства, стремящаяся повлиять на результат".





Однако в середине июля этого года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация не отказывается от лабораторной теории.





"Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти", - отметил генеральный директор ВОЗ.





В конце мая американская газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщила, что не менее трех ученых Уханьского института вирусологии сильно болели в ноябре 2019 года. Их симптомы схожи как с COVID-19, так и с гриппом.





Правительство Китая и ученые из уханьской лаборатории отвергают данные утверждения и заявляют, что первые случаи заболевания, скорее всего, возникли при передаче вируса от животных человеку на продуктовом рынке в Ухане.





Доклад республиканцев министерство иностранных дел Китая назвало "основанным на лжи". В сообщении китайского внешнеполитического ведомства следует, что действия американской стороны имеют "сугубо политические основания, направлены на дискредитацию Китая и отвергают научные принципы".





МИД страны заявил, что обвинения США в утечке COVID-19 похожи на обвинения Саддама Хусейна в сокрытии биологического оружия, которые стали одним из мотивов для вторжения американских войск в Ирак.



