При атаке на министра в Афганистане погибли восемь человек

В результате нападения на дом и. о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе одна женщина. Об этом сообщает в среду, 4 августа, телеканал TOLO News со ссылкой на МВД страны.





Еще 20 человек пострадали. Нападение произошло прошедшей ночью, атака продолжалась около четырех часов.





В дом Мохаммади в Кабуле ворвались вооруженные люди, которые вступили в перестрелку с силами безопасности.





По данным СМИ, ни Мохаммади, ни его семьи в здании не было.





Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани признал, что ситуация с безопасностью в стране ухудшилась из-за решения США вывести свои войска.



