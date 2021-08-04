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4 августа 21, 11:15
При атаке на министра в Афганистане погибли восемь человек
нападение
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Ночью неизвестные напали на дом министра в Кабуле, завязалась перестрелка. Самого министра в доме не было.
В результате нападения на дом и. о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе одна женщина. Об этом сообщает в среду, 4 августа, телеканал TOLO News со ссылкой на МВД страны.

Еще 20 человек пострадали. Нападение произошло прошедшей ночью, атака продолжалась около четырех часов. 

В дом Мохаммади в Кабуле ворвались вооруженные люди, которые вступили в перестрелку с силами безопасности.

По данным СМИ, ни Мохаммади, ни его семьи в здании не было.

Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани признал, что ситуация с безопасностью в стране ухудшилась из-за решения США вывести свои войска.

Источник: https://korrespondent.net/
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