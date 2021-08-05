Зарубежные СМИ о смерти Шишова

Лидера общественной организации Белорусский дом в Украине Виталия Шишова нашли мертвым в Киеве. Весь мир обсуждает этот инцидент и требует разобраться в случившемся.

Корреспондент.net собрал реакцию иностранных СМИ на крайне подозрительную смерть белорусского активиста.

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Украина – небезопасное место – Die Welt

Пока нельзя с уверенностью сказать, стал ли Шишов жертвой приспешников режима Лукашенко, отмечает издание. Однако тот факт, что именно белорусский оппозиционер был найден мертвым за границей, позволяет предположить, что Шишов не совершал самоубийство - ведь службы безопасности режима Лукашенко все чаще противодействуют оппозиционерам за рубежом, - констатирует Die Welt.

“Смерть Шишова показывает то, что оппозиционеры из России и Беларуси знают уже давно: Украина может преподносить себя в качестве бастиона против постсоветских автократий, даже в качестве их контрмодели. Но безопасным для оппозиционеров местом страна не является", - указывает издание.

В Киеве то и дело гибнут политические эмигранты, как, например, российский экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого застрелили в центре столицы Украины четыре года назад. Дело Шишова, однако, больше напоминает убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году, которое до сих пор не раскрыто.

Не только Беларусь - Deutschlandfunk





Минский режим - далеко не единственный режим в мире, который протягивает железную длань за пределы своей страны, чтобы схватить бежавших диссидентов. Одна только Турция за последние пять лет похитила за рубежом более ста оппонентов режима, - отмечает Общественное Немецкое радио.





Турецкие власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом охотятся прежде всего на тех, кого считают сторонниками проповедника Фетхуллы Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в организации попытки переворота в 2016 году.





При этом, как отмечает Deutschlandfunk, власти и подконтрольная им пресса не открещиваются от своих операций за рубежом, а, наоборот, победно рапортуют об успешных похищениях, называя это "войной с терроризмом".





"Китай наиболее широко преследует диссидентов по всему миру, Россия совершает больше убийств - у каждой страны свой почерк. Но что касается похищений, то тут мировой лидер - Турция", - сказал радиостанции глава отдела исследований американской правозащитной организации Freedom House Нейт Шенккан.





По подсчетам Freedom House, преследованием оппозиционеров за рубежом - в том числе убийствами и похищениями - занимается 31 страна мира, а сотрудничают с ними 79 стран пребывания беженцев. Некоторые из этих случаев, как кошмарное убийство Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, попадают в мировые новости, а какие-то остаются практически незамеченными.





Новые эскадроны смерти – AFP





Беларусь имеет историю политических убийств и исчезновений, и критики режима утверждают, что белорусские спецслужбы руководят эскадронами смерти, которые выслеживают и преследуют оппонентов Лукашенко.





ООН призвала украинские власти провести тщательное, беспристрастное и эффективное расследование того, что случилось с Шишовым. “Это усиливает нашу озабоченность и беспокойство по поводу того, что происходит в Беларуси”, — заявила журналистам в Женеве пресс-секретарь офиса ООН по правам человека Марта Уртадо.





Инструмент запугивания – The Washington Post





Хотя в последние годы Украина была популярным убежищем для многих белорусских и российских диссидентов, другие задаются вопросом, безопасна ли она из-за агентов государственной безопасности, которые все когда-то находились под единым советским руководством. За последние пять лет в Киеве были убиты двое россиян, критиковавших Кремль: бывший депутат Денис Вороненков в 2017 году и журналист-расследователь Павел Шеремет в 2016 году. В обоих случаях правительство Украины назвало одной из версий произошедшего причастность России.









Неясно, связан ли режим Лукашенко со смертью Шишова. Но Алексей Францкевич, глава Белорусского кризисного центра во Львове сказал, что он подозревает, что смерть Шишова может быть своего рода инструментом запугивания других белорусских активистов в изгнании.