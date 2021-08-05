Где за границей можно отдохнуть дешевле, чем в Затоке

В вопросах путешествий на первое место часто становится финансовая сторона. Многие туристы хотят провести время недорого и качественно. Соединить оба требования очень легко, если выбрать зарубежную страну, где есть самый дешевый отдых. Давайте рассмотрим ТОП-5 самых дешевых стран, где можно отдохнуть украинцам. Ранее "Телеграф" писал, куда чаще всего выезжали граждане Украины в этом году.

Египет

Отдых в Египте в трехзвездочном отеле с авиаперелетом обойдется примерно в 650$ с человека. Еще как минимум 100$ стоит накинуть на развлечения и дополнительные экскурсии. Среди украинцев это является одним из самых популярных направлений летнего отдыха.

Каждый год сюда едут как с детьми, так и молодые пары. Также Египет является хорошим вариантом для тех, кто путешествует сам. Это дешево, условия лучше, чем на украинских курортах, а еще это хорошее изменение окружающей среды. Здесь можно посмотреть на свою жизнь под другим углом.

Турция

Турция сейчас охвачена пожарами. Несмотря на это, бесстрашные украинцы продолжают покупать "горящие" путевки на любимом курорте. Основная причина такой популярности - дешевый отдых и большое количество акций. Отдых в Турции обойдется немного дороже Египта. Рассчитывать стоит на 700$ с человека за неделю отдыха.

В общем советуем брать деньги с запасом. Когда вы находитесь в другой стране, то в любой момент может случиться что-то непредвиденное, как то, что происходит сейчас. Не делайте себя заложником ситуации.





Грузия

В тройку самых дешевых стран вошла Грузия. С каждым годом эта страна пользуется все большей популярностью среди украинцев. Это страна с широким географическим диапазоном. Она интересна с исторической точки зрения.





Если говорить о ценовом диапазоне отдыха в Грузии, то он будет несколько дороже Египта и Турции. За неделю отдыха в трехзвездочном отеле и авиаперелетом придется потратить около 750-800$.





Болгария

Болгария несколько похожа по цене с Грузией. Если экономно подойти к отдыху за границей, то можно уложиться в 600 евро. Значительно дешевле обойдется автобусный тур в Болгарию - 300-400 евро. Не советуем ехать автобусом, если вы путешествуете с детьми. Вас ждет долгая и непростая дорога, детям ее трудно переносить. Отдых должен быть отдыхом, а не игрой на нервах.

Многие посетители едут сюда не впервые. Здесь безопасно, красиво и все продумано для отдыхающих.





Черногория

Пятерку самых дешевых стран закрывает Черногория. Отдых в Черногории обойдется от 700 евро. За последние годы популярность набрали горящие туры, которые стоили вдвое, а то и втрое дешевле, чем обычные.

Если цены вас "кусают", а отдохнуть за границей хочется, можно спланировать отпуск после высокого сезона. С сентября, обычно, цены значительно ниже.







