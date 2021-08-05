В Турции из-за пожара эвакуировали украинских туристов

Украинцев, которые отдыхали в турецкой провинции Мугла и оказались в непосредственной близости к зоне лесного пожара, эвакуировали из отеля морем. Об этом в среду, 4 августа, сообщает Укринформ.





"Консульство Украины в Анталии постоянно отслеживает ситуацию с лесными пожарами и оперативно реагирует на запросы граждан Украины, которые оказались в сложной ситуации. Турецкая сторона быстро откликается на наши запросы и помогает. В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна, людей перевозят морем", - сказал консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.





В частности, украинский дипломат сообщил о спасении граждан Украины в провинции Мугла, в районе Мармариса.





По словам Рустамова, украинское консульство в Анталии вечером второго августа получило обращение на "горячую линию" от граждан Украины, которые находились на отдыхе в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о приближении лесного пожара к гостинице.





"Консул Украины немедленно обратился к губернатору провинции Мугла, мэру города Мармарис, командующему Береговой охраны региона и генеральному директору туристического оператора TUİ Türkiye. В течение получаса была осуществлена ​​эвакуация граждан Украины и других государств, которые жили в гостинице, морским транспортом", - рассказал дипломат.





Он же сообщил, что эвакуированных украинцев переселили в гостиницу Fun&Sun Smart Voxx, удаленную от зоны пожара.



