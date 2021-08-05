США будут пускать лишь определенную категорию туристов

Вашингтон рассматривает вариант полного запрета во въезде в страну туристов, которые не прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 4 августа сообщает The Hill





В своем интервью изданию представитель Белого дома сказал, что межведомственные рабочие группы разрабатывают план "последовательной и безопасной политики международных путешествий" с поэтапным подходом, который предусматривает, чтобы иностранные граждане, путешествующие в США, были полностью вакцинированы от коронавирусной болезни.





Также он сообщил, что некоторые исключения все же будут.





США пока сохраняют ограничения на международные поездки из-за распространения Дельта-варианта коронавируса и роста внутренних случаев инфицирования болезнью.





Новый план вступит в силу, когда США начнут снимать ограничения на международные поездки.



