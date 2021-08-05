Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.92
USD
26.93
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 августа 21, 11:50
США будут пускать лишь определенную категорию туристов
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
После резкого снижения с начала года количество случаев заболевания коронавирусом в США снова стало расти, поскольку показатели вакцинации замедлились.
Вашингтон рассматривает вариант полного запрета во въезде в страну туристов, которые не прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 4 августа сообщает The Hill

В своем интервью изданию представитель Белого дома сказал, что межведомственные рабочие группы разрабатывают план "последовательной и безопасной политики международных путешествий" с поэтапным подходом, который предусматривает, чтобы иностранные граждане, путешествующие в США, были полностью вакцинированы от коронавирусной болезни.

Также он сообщил, что некоторые исключения все же будут.

США пока сохраняют ограничения на международные поездки из-за распространения Дельта-варианта коронавируса и роста внутренних случаев инфицирования болезнью.

Новый план вступит в силу, когда США начнут снимать ограничения на международные поездки.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кого пропускают в Польшу и когда начнут приглашать остальных
Украинцы смогут путешествовать в Грецию – правила въезда
Израиль ужесточил правила въезда для туристов
Франция изменила правила въезда для туристов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ирак на 10 дней отменяет авиарейсы в Минск
noimageВ Калифорнии горят уже более 110 тысяч гектаров леса
noimageВ Греции лесные пожары добрались до Древней Олимпии
noimageКто они, российские спортсмены на Олимпиаде?
noimageВ США заявили о "неверном выборе" ВОЗ
Лента новостей