В Греции лесные пожары добрались до Древней Олимпии

В Греции эвакуировали деревни, расположенные рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на западном Пелопоннесе из-за сильных лесных пожаров. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает Kathimerini.





Пожарные всю ночь препятствовали распространению огня в Древней Олимпии, чтобы он не добрался до археологических раскопок, музея и объектов Международной олимпийской академии.





Утром к тушению огня присоединились пожарные самолеты и вертолеты.





"Мы делаем все возможное, чтобы спасти это священное место. После человеческих жизней наш приоритет - спасти нашу историю", - заявил мэр Панайотис Антонакопулос.



