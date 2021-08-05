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5 августа 21, 12:13
В Греции лесные пожары добрались до Древней Олимпии
пожар
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Пожарные всю ночь препятствовали распространению огня в Древней Олимпии, чтобы он не добрался до археологических раскопок, музея и объектов Международной олимпийской академии.
В Греции эвакуировали деревни, расположенные рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на западном Пелопоннесе из-за сильных лесных пожаров. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает Kathimerini.

Пожарные всю ночь препятствовали распространению огня в Древней Олимпии, чтобы он не добрался до археологических раскопок, музея и объектов Международной олимпийской академии.

Утром к тушению огня присоединились пожарные самолеты и вертолеты.

"Мы делаем все возможное, чтобы спасти это священное место. После человеческих жизней наш приоритет - спасти нашу историю", - заявил мэр Панайотис Антонакопулос.

Источник: https://korrespondent.net/
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