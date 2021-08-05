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5 августа 21, 12:20
В Калифорнии горят уже более 110 тысяч гектаров леса
пожар
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Локализацию возгорания осложняют сильные ветры и крутой рельеф. В регионе держится жаркая и засушливая погода.
В Калифорнии лесной пожар распространился на территорию в более 110 тысяч гектаров. Об этом сообщает Reuters в четверг, 5 августа.

Пожар, получивший название Dixie, начался еще 14 июля в округах Бьютт и Плюмас в Северной Калифорнии, но за последние несколько дней вырос в геометрической прогрессии, охватив территорию в общей сложности в 274 тысяч 139 акров (110 тысяч га).

На данный момент пожар локализован всего на 35%. Сдерживание пламени затрудняют сильные ветры и крутой рельеф местности. При этом, согласно прогнозам синоптиков, жаркая и засушливая погода продолжит способствовать распространению пламени.

Ранее пламя в нескольких местах перескочило границы периметра, что вызвало дополнительные приказы об эвакуации примерно 15 тысяч человек. Пожар уже уничтожил 67 домов.

Источник: https://korrespondent.net/
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