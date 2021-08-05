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5 августа 21, 12:28
Ирак на 10 дней отменяет авиарейсы в Минск
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Правительство Ирака сформировало комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.
Авиарейсы из Ирака в Минск отменяются на десять дней, с учетом попыток Литвы и Европейского Союза прервать путь нелегальной миграции из Беларуси. Об этом заявил посол Европейского союза в Ираке Мартин Хут в интервью Baltic News Service.

По его словам, правительство Ирака сформировало комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

Отмечается, что Европейский союз недавно провел переговоры с Багдадом о возвращении иракцев, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, в страну их происхождения. Также шла речь о том, чтобы убедить Ирак сократить полеты в Минск.

Как сообщается на сайтах аэропорта Минск и Иракских авиалиний, иракский авиаперевозчик планировали выполнять пассажирские рейсы не только из Багдада, но и из трех других городов - Басры, Эрбиля и Сулеймании.

Напомним, 2 июля правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации на общенациональном уровне в связи с ростом потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Источник: https://korrespondent.net/
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