Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. Есть жертвы

Миграционный кризис на границе между Литвой и Беларусью привел к первым жертвам. Как утверждают в Минске, гражданин Ирака был избит на территории Литвы и "умер на руках у белорусских пограничников". Литовские власти говорят, что инцидент с погибшем был спланирован Александром Лукашенко. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Поток мигрантов из Беларуси, который начался на фоне обострения отношений между Минском и ЕС, сильно ударил по Литве, которая была вынуждена объявить режим национальной чрезвычайной ситуации.

Должностные лица страны считают, что потоки мигрантов являются организованной режимом Александра Лукашенко акцией против Литвы, и называют ее "гибридной войной" со стороны Минска. Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

3 августа литовские пограничники начали возвращать нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси. Такие полномочия пограничники получили на основании распоряжения, изданного министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Литва достигла предела возможностей по размещению мигрантов на пограничных заставах, заявил накануне глава Службы охраны литовской границы Рустамас Любаевас. На сегодняшний день в Литве задержали в 40 раз больше мигрантов, чем за весь прошлый год.

Беларусь не может остановить поток мигрантов, которые прибывают из стран Ближнего Востока и незаконно пересекают границу с Литвой, заявил секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

По его словам, въезжающие в Беларусь иностранцы в большинстве своем являются туристами. При этом власти страны действительно увеличивают число рейсов из Африки, Средней Азии, Ирана и других стран на фоне высокого спроса.

"Они ведут себя очень мирно, достойно, прилетают все с туристическими визами, поэтому запретить мы им не можем: у нас свободная страна... Гостиничный бизнес не должен стоять: сегодня гостиницы в Беларуси заполнены", - рассказал Вольфович.

4 августа стало известно о гибели гражданина Ирака на границе. Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что местные жители вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружили "мужчину неславянской внешности в очень тяжелом состоянии".

"Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но, несмотря на это, мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Вольфович выступил с эмоциональной речью: "Человек был избит до такого состояния, что практически на руках у пограничников и скончался… Так поступали только фашисты. И мы говорим о каких-то демократических ценностях, о каких-то нормальных отношениях с соседними странами?"





Литва считает, что Лукашенко лично спланировал убийство нелегального мигранта. Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. По его словам, все заявления о смерти беженца в результате жестоких действий литовцев являются "провокацией белорусского режима". "Сообщения о смерти мигранта были подготовлены", - сказал Анушаускас. Минск пошел на такой шаг, чтобы выставить Литву в неприглядном свете и сместить фокус внимания с систематических нарушений норм международного права властями Беларуси, считает глава Минобороны Литвы. 5 августа Лукашенко назвал литовские власти мерзавцами: "То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо". Непризнанный европейскими странами президент также поручил усилить работу по охране белорусской госграницы. "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна… Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры", - заявил Лукашенко.