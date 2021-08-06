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6 августа 21, 09:41
США располагают данными о вирусах в лаборатории Уханя - CNN
Уханьский институт вирусологии
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Разведка США занялась изучением сведений о 22 тысячах вирусов из уханьской лаборатории.

Американская разведывательная служба получила доступ к генетическим данным о вирусах, которые изучаются в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Об этом говорится в материале телекомпании CNN, обнародованном в четверг, 5 августа.

Так, источники телеканала утверждают, что разведка США занялась изучением данных о 22 тысячах вирусов из уханьской лаборатории. При этом в CNN допускают, что получить эти сведения разведчики могли путем взлома серверов китайского исследовательского учреждения.

Отмечается, что анализ полученной информации проводится в лабораториях Министерства энергетики США. При этом сроки завершения этой работы и получения результатов неопределенны.

Журналисты объясняют, что изучение данных о вирусах затруднено тем, что записи сделаны на китайском языке, и властям необходимо не просто найти специалистов, знающих этот язык, но и убедиться в том, что им можно доверять.

Напомним, члены Палаты представителей США обнародовали подробности расследования происхождения коронавируса, по которому сделаны выводы, что COVID-19 просочился из Уханьского института вирусологии в какой-то момент до 12 сентября 2019 года. 
Korrespondent
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