США располагают данными о вирусах в лаборатории Уханя - CNN

Американская разведывательная служба получила доступ к генетическим данным о вирусах, которые изучаются в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Об этом говорится в материале телекомпании CNN, обнародованном в четверг, 5 августа.

Так, источники телеканала утверждают, что разведка США занялась изучением данных о 22 тысячах вирусов из уханьской лаборатории. При этом в CNN допускают, что получить эти сведения разведчики могли путем взлома серверов китайского исследовательского учреждения.

Отмечается, что анализ полученной информации проводится в лабораториях Министерства энергетики США. При этом сроки завершения этой работы и получения результатов неопределенны.

Журналисты объясняют, что изучение данных о вирусах затруднено тем, что записи сделаны на китайском языке, и властям необходимо не просто найти специалистов, знающих этот язык, но и убедиться в том, что им можно доверять.

Напомним, члены Палаты представителей США обнародовали подробности расследования происхождения коронавируса, по которому сделаны выводы, что COVID-19 просочился из Уханьского института вирусологии в какой-то момент до 12 сентября 2019 года.