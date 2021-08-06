В Польше задержали крупнейшую группу нелегалов

На границе Польши и Беларуси задержана самая большая в истории группа нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Пограничная служба Польши в четверг, 5 августа.





"Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 62 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы", – говорится в сообщении.





По данным пограничников, это самая большая группа мигрантов, задержанная на польско-белорусской границе за один день.





Среди нелегалов 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один гражданин Камеруна. Пограничникам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции.





Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы был задержан гражданин Украины.





Нелегальные мигранты (41 мужчина, восемь женщин и 13 детей) будут размещены в охраняемых центрах для иностранцев.



