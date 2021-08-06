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6 августа 21, 11:11
Новый президент Ирана сделал заявление о ядерном оружии
Ибрахим Раиси
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Ибрахим Раиси пообещал поддержать любой дипломатический план, который приведет к отмене санкций.
Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации заявил, что страна не будет создавать ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 5 августа.

"Ядерная программа Ирана исключительно мирная, и, согласно фетве Верховного лидера, ядерное оружие запрещено и ему не место в оборонной стратегии Ирана", – сказал Раиси.

Он добавил, что санкции против народа Ирана должны быть отменены.

"Любой дипломатический план, который приведет к этой цели, будет нами поддержан", – заверил президент Ирана.

Ранее в четверг Раиси принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, других официальных лиц Ирана, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира.

А во вторник утром прошла церемония утверждения в должности президента Раиси верховным лидером Али Хаменеи.

Источник: https://korrespondent.net/
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