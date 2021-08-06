ВОЗ: Мир в реальной опасности из-за COVID-19

Многие достижения мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса нивелируются по ряду причин, в связи с чем человечество находится в "реальной опасности". Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в четверг, 5 августа.





"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - сказал гендиректор ВОЗ.





По его словам, причинами такого положения вещей являются увеличенное количество социальных контактов, непоследовательность мер в области здравоохранения и общественной сфере, а также неравноправная вакцинация.





"С трудом обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения", - заявил глава организации.





При этом он в очередной раз выступил против введения третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса, чтобы высвободившиеся дозы препарата направить в страны с низкими доходами и достичь минимальной цели - иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.



