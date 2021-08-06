Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.66
USD
26.82
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
6 августа 21, 11:34
Италия ужесточила правила для невакцинированных
италия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Паспорта вакцинации от коронавируса теперь необходимы для обучения, а также общественного транспорта.
В Италии ужесточили ограничения для невакцинированных граждан. Об этом сообщает DPA в пятницу, 6 августа.

В частности, с нового учебного года учителя, преподаватели и студенты университетов должны будут пройти вакцинацию, тестирование или предоставить доказательства выздоровления от Covid-19.

Власти решили, что если учителя не представят доказательств, они будут отстранены от работы через пять дней.

Также так называемый "зеленый паспорт", доказывающий вакцинацию, тестирование или выздоровление, будет действителен в поездах и автобусах дальнего следования, паромах или рейсах с сентября.

Кроме того, документ необходимо предъявить для посещения ресторанов в помещении, музея, бассейна или спа. Это касается и культурных или спортивных мероприятий на открытом воздухе или спортивных залов. Правило распространяется на людей старше 12 лет.

При этом для получения паспорта достаточно получения первой дозы вакцины, тогда как выздоровевшими считаются люди, которые болели коронавирусом не более шести месяцев назад.

Напомним, что ранее Италия открылась для туристов из Украины. По прибытию необходимо оставаться 5 дней на самоизоляции, после чего сделать повторный тест на COVID-19.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Зеленский принял верительные грамоты у послов 3-х государств
В Италии вступил в силу новый локдаун
Зеленский намерен внедрить экономический паспорт украинца
В Украине за сутки 10533 заражений, 286 человек умерли
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В мире максимальный прирост COVID за три месяца
noimageВОЗ: Мир в реальной опасности из-за COVID-19
noimageНовый президент Ирана сделал заявление о ядерном оружии
noimageКулеба провел встречу с Блинкеном
noimageВ Польше задержали крупнейшую группу нелегалов
Лента новостей