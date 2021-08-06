Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.66
USD
26.82
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
6 августа 21, 11:44
В мире максимальный прирост COVID за три месяца
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За сутки в мире зафиксировано более 700 тысяч новых случаев коронавируса. В США - максимум за полгода.
В мире за сутки выявили почти 705 тысяч новых случаев коронавируса, что является максимумом с 13 мая, свидетельствуют данные Worldometers.

Лидерами по заболеваемости остаются США - 120 945 заражений, Индия - 45 001, Бразилия - 40 054, Иран - 38 674 случаев и Индонезия - 35 764.

Украина находится на 57 месте в мире и на 13 месте в Европе

Отметим, что в США количество новых случаев COVID-19 достигло максимума за полгода.

При этом половина всех случаев и госпитализаций приходится на семь штатов с одними из самых низких показателей вакцинации - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи.

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что в ближайшие недели из-за штамма Дельта количество случаев заболевания может вырасти до 200 тысяч в сутки.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине 681 новый случай COVID-19 за день
В Украине увеличился прирост случаев COVID
Число случаев COVID-19 растет четвертый день
В трех регионах "угрожающая тенденция" COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Италия ужесточила правила для невакцинированных
noimageВОЗ: Мир в реальной опасности из-за COVID-19
noimageНовый президент Ирана сделал заявление о ядерном оружии
noimageКулеба провел встречу с Блинкеном
noimageВ Польше задержали крупнейшую группу нелегалов
Лента новостей