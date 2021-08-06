В мире максимальный прирост COVID за три месяца

В мире за сутки выявили почти 705 тысяч новых случаев коронавируса, что является максимумом с 13 мая, свидетельствуют данные Worldometers.





Лидерами по заболеваемости остаются США - 120 945 заражений, Индия - 45 001, Бразилия - 40 054, Иран - 38 674 случаев и Индонезия - 35 764.





Украина находится на 57 месте в мире и на 13 месте в Европе





Отметим, что в США количество новых случаев COVID-19 достигло максимума за полгода.





При этом половина всех случаев и госпитализаций приходится на семь штатов с одними из самых низких показателей вакцинации - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи.





Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что в ближайшие недели из-за штамма Дельта количество случаев заболевания может вырасти до 200 тысяч в сутки.



