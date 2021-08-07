Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.81
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
7 августа 21, 13:02
Германия выделила деньги на восстановление после наводнений
наводнение,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В середине июля на запад и юго-запад Германии обрушились ливневые дожди, которые стали причиной разрушительного наводнения.
Германия планирует потратить на восстановление затопленных после катастрофического наводнения территорий на западе страны не менее 10 миллиардов евро. Об этом в пятницу, 6 августа сообщил еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на источники.

Данную сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. При необходимости пакет помощи может быть увеличен. Отмечается, что средства будут направлены в числе прочего на восстановление транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в отличие от помощи во время наводнения 2013 года, сумма не будет предоставлена ​​немедленно. Однако, по данным министерства финансов, фонд ежегодно будет пополняться по мере необходимости. 

Напомним, в середине июля на запад и юго-запад Германии обрушились ливневые дожди, которые стали причиной разрушительного наводнения. Только в транспортной сфере предварительный ущерб оценивают в два миллиарда евро. Общее число погибших в затопленных населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
5 способов откладывать деньги с маленькой зарплаты
ВБ даст Украине 90 млн евро на вакцинацию
По новому закону Путина "шампанское" будет только российское
Из-за наводнения в Крыму погибла женщина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лесные пожары в Греции: погибло два человека
Лента новостей