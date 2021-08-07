Германия выделила деньги на восстановление после наводнений

Германия планирует потратить на восстановление затопленных после катастрофического наводнения территорий на западе страны не менее 10 миллиардов евро. Об этом в пятницу, 6 августа сообщил еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на источники.





Данную сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. При необходимости пакет помощи может быть увеличен. Отмечается, что средства будут направлены в числе прочего на восстановление транспортной инфраструктуры.





Отмечается, что в отличие от помощи во время наводнения 2013 года, сумма не будет предоставлена ​​немедленно. Однако, по данным министерства финансов, фонд ежегодно будет пополняться по мере необходимости.





Напомним, в середине июля на запад и юго-запад Германии обрушились ливневые дожди, которые стали причиной разрушительного наводнения. Только в транспортной сфере предварительный ущерб оценивают в два миллиарда евро. Общее число погибших в затопленных населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.



