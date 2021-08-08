Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.81
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 августа 21, 13:00
США готовят новые санкции против Лукашенко
Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
О своих намерениях Вашингтон, по данным телеканала CNN, объявит в понедельник, в годовщину начала протестов против Лукашенко.
США вскоре введут новые санкциях против Александра Лукашенко в связи с политическими преследованиями в Беларуси. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, о своих намерениях Вашингтон объявит в понедельник, в годовщину начала протестов против Лукашенко.

Телеканал ссылается на заявление Светланы Тихановской, которая, находясь с визитом в США, рассказала детали этих санкций.

Тихановская заявила, что передала администрации Байдена перечень объектов и целей, которые она хотела бы видеть под действием санкций, включая Беларуськалий, нефтяные и сталелитейные заводы.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
СП-2: США и Германия обсуждают помощь Киеву
"СП-2": Госдеп объяснил отсутствие причин для санкций
В Москве могут радоваться
Китай обвинил США в тупиковом состоянии отношений
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕС назвал условия для снятия санкций с Беларуси
noimageВ Анталии погашены большинство лесных пожаров
Лента новостей