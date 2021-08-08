США готовят новые санкции против Лукашенко

США вскоре введут новые санкциях против Александра Лукашенко в связи с политическими преследованиями в Беларуси. Об этом сообщает CNN.





По информации телеканала, о своих намерениях Вашингтон объявит в понедельник, в годовщину начала протестов против Лукашенко.





Телеканал ссылается на заявление Светланы Тихановской, которая, находясь с визитом в США, рассказала детали этих санкций.





Тихановская заявила, что передала администрации Байдена перечень объектов и целей, которые она хотела бы видеть под действием санкций, включая Беларуськалий, нефтяные и сталелитейные заводы.



