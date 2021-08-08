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8 августа 21, 17:15
ЕС затягивает с регистрацией китайской вакцины CoronaVac
Вакцинация
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Китайский препарат CoronaVac, зарегистрированный Всемирной организацией здравоохранения и используемый в Украине до сих пор не разрешен к применению в Евросоюзе, поскольку "Европа немного затягивает рассмотрение вопроса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

"Возможно, это связано с отношением к самому производителю ... Мне кажется, что здесь есть политика. Потому что, например, тот же самый Pfizer или другие вакцины рассматривались ЕМА (Европейским медицинским агентством - ред.) довольно быстро. Вакцина CoronaVac уже почти 2 месяца находится на рассмотрении Европейского медицинского агентства. И мы надеемся, что ЕМА примет все же взвешенное решение и признает эту вакцину уже разрешенной для использования", - сказал Кузин.

Как сообщалось ранее кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля - примерно на два месяца позже, чем в Европейском Союзе. Китайская вакцина CoronaVac широко используется в Украине, но не признана в Евросоюзе.
censor.net.ua
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