В Польше растет спрос на украинских работников

В Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских граждан в течение года. Об этом в воскресенье, 8 августа пишет inPoland.





Сообщается, что еще до пандемии коронавируса украинцев нанимала на работу каждая десятая компания, однако теперь спрос на мигрантов из Украины вырос.





"Одна из главных причин роста спроса - положительный опыт работы украинцев в Польше", - сообщает портал.





Кроме того, отмечается, что каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам.





В своих утверждениях журналисты основываются на данных социсследования "Барометр польского рынка труда", которое было проведено компания "Personnel Service".

При этом негативно настроены к украинцам всего 8% предпринимателей.



