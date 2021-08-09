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9 августа 21, 11:45
В Польше растет спрос на украинских работников
работа
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Украинцы хорошо зарекомендовали себя, как работники. Спрос на их услуги растет с каждым годом.
В Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских граждан в течение года. Об этом в воскресенье, 8 августа пишет inPoland. 

Сообщается, что еще до пандемии коронавируса украинцев нанимала на работу каждая десятая компания, однако теперь спрос на мигрантов из Украины вырос.

"Одна из главных причин роста спроса - положительный опыт работы украинцев в Польше", - сообщает портал. 

Кроме того, отмечается, что каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам.

В своих утверждениях журналисты основываются на данных социсследования "Барометр польского рынка труда", которое было проведено компания "Personnel Service".
При этом негативно настроены к украинцам всего 8% предпринимателей.

Источник: https://korrespondent.net/
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