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9 августа 21, 11:46
Pfizer выпустит на рынок "вакцину-усилитель"
Pfizer
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Третий укол от коронавирусной инфекции нового типа первыми получат пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.
Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи призвал американцев быть готовыми к третьей дозе вакцины Pfizer. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает Голос Америки. 

По его словам, у людей со слабой иммунной системой скорее всего не будет сильной иммунной реакции, а эффективность вакцины со временем ослабится. В частности, отметил он, это касается людей пожилого возраста.

"Если посмотреть на данные исследования от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с 90% до 84%. Думаю, что эффективность препарата снизится до такой цифры, что нужен будет дополнительный укол", - сказал врач.

Он добавил, что первыми этот укол получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой.

Фаучи выразил надежду, что администрация по контролю над продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже к концу августа.

Напомним, компания Moderna заявила, что ее COVID-вакцина оказалась эффективной на 93% через шесть месяцев после второй дозы. Это практически не демонстрирует никаких изменений по сравнению с эффективностью 94%, о которой сообщалось в ее первоначальном клиническом испытании.

Источник: https://korrespondent.net/
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