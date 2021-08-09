Pfizer выпустит на рынок "вакцину-усилитель"

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи призвал американцев быть готовыми к третьей дозе вакцины Pfizer. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает Голос Америки.





По его словам, у людей со слабой иммунной системой скорее всего не будет сильной иммунной реакции, а эффективность вакцины со временем ослабится. В частности, отметил он, это касается людей пожилого возраста.





"Если посмотреть на данные исследования от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с 90% до 84%. Думаю, что эффективность препарата снизится до такой цифры, что нужен будет дополнительный укол", - сказал врач.





Он добавил, что первыми этот укол получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой.





Фаучи выразил надежду, что администрация по контролю над продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже к концу августа.





Напомним, компания Moderna заявила, что ее COVID-вакцина оказалась эффективной на 93% через шесть месяцев после второй дозы. Это практически не демонстрирует никаких изменений по сравнению с эффективностью 94%, о которой сообщалось в ее первоначальном клиническом испытании.



