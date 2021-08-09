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9 августа 21, 11:55
В ООН осудили ранние браки
ООН
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Ни одна девочка не должна принуждаться к замужеству - так считают эксперты Организация Объединенных Наций.
Организация Объединенных Наций осудила практику детских браков в Зимбабве после смерти 14-летней девочки во время родов. Об этом говорится на странице организации в Twitter. 

"Правительство традиционно закрывает глаза на практику детских браков. В Зимбабве есть два свода законов о браке: Закон о браке и Закон о традиционных браках. Ни один из законов не устанавливает минимального возраста для вступления в брак, в то время как обычное право разрешает полигамию", - заявили представители организации. 

Они же сообщили, что в стране находится на рассмотрении парламента новый законопроект, который направлен на согласование законов, запрет на вступление в брак лиц младше 18 лет и судебное преследование всех, кто причастен к браку несовершеннолетних.
В заявлении ООН в Зимбабве говорится, что оно "с глубокой озабоченностью отмечает и решительно осуждает" обстоятельства, приведшие к смерти Памяти Мачаи, 14-летней девочки из сельского Маранге на востоке страны.

Полиция и государственная гендерная комиссия страны заявили, что расследуют обстоятельства смерти и захоронения девушки.

"Браки несовершеннолетних нарушают права детей и должны быть признаны одной из форм рабства. Девочки, которых насильно выдают замуж, становятся прислугой, сексуальными рабынями, страдают от нарушений своих прав на образование, здоровье, свободу от физического и психологического насилия, утверждают международные правозащитники", - заявили в ООН. 

Источник: https://korrespondent.net/
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