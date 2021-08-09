В Японии из-за тайфуна эвакуируют 160 тысяч человек

Почти 160 тысяч человек на юго-западе Японии получили предписание об эвакуации из-за тайфуна "Лупит". Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает телеканал NHK.





В северной части острова Кюсю предписание получили 139 647 человек, в префектуре Фукуока - 6772 человека, в префектуре Оита - 1911 человек, в префектуре Кагосима - 12774 человека.





Сейчас тайфун вышел на сушу в районе населенного пункта Макурадзаки. За сутки в регионе может выпасть до 300 миллиметров осадков. Также существует вероятность оползней и подтоплений.



