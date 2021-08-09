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9 августа 21, 11:56
В Японии из-за тайфуна эвакуируют 160 тысяч человек
тайфун
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Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, а скорость сопровождающего его ветра достигает 108 километров в час.
Почти 160 тысяч человек на юго-западе Японии получили предписание об эвакуации из-за тайфуна "Лупит". Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает телеканал NHK.

В северной части острова Кюсю предписание получили 139 647 человек, в префектуре Фукуока - 6772 человека, в префектуре Оита - 1911 человек, в префектуре Кагосима - 12774 человека.

Сейчас тайфун вышел на сушу в районе населенного пункта Макурадзаки. За сутки в регионе может выпасть до 300 миллиметров осадков. Также существует вероятность оползней и подтоплений.

Источник: https://korrespondent.net/
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