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9 августа 21, 12:00
В Латвии допускают столкновения с Россией
войска
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На границе с Прибалтикой возможны "инциденты" с белорусской и российской сторонами, считают в Латвии.
В Латвии назвали два основных риска, которые могут повлиять на противостояние НАТО и России. В Риге считают, что такими могут стать: наплыв мигрантов со стороны Беларуси и учения Запад-2021, которые запланированы с 10 по 16 сентября на территории РФ и Беларуси. Об этом, в воскресенье, 8 августа, пишет Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

По его словам, существует риск "недопонимания некоторых действий" из-за российско-белорусских маневров.

"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на литовской, эстонской и польской стороне, то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", - сказал Ринкевич.

В то же время он считает, что дело не дойдет до полномасштабных боевых действий.

Источник: https://korrespondent.net/
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