В Латвии допускают столкновения с Россией

В Латвии назвали два основных риска, которые могут повлиять на противостояние НАТО и России. В Риге считают, что такими могут стать: наплыв мигрантов со стороны Беларуси и учения Запад-2021, которые запланированы с 10 по 16 сентября на территории РФ и Беларуси. Об этом, в воскресенье, 8 августа, пишет Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.





По его словам, существует риск "недопонимания некоторых действий" из-за российско-белорусских маневров.





"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на литовской, эстонской и польской стороне, то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", - сказал Ринкевич.





В то же время он считает, что дело не дойдет до полномасштабных боевых действий.



